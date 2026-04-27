２７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、いよいよりん（見上愛）と直美（上坂樹里）が看護学校に入学。ラストシーンに「怖い」などの声が上がった。梅岡女学校付属看護婦養成所に入学したりんと直美。同級生は他に５人。父も兄弟も医者だといい、周囲をクールな目で見ている優等生気質の多江（生田絵梨花）。３２歳の最年長でキリスト教信者の喜代（菊池亜希子）、日本橋呉服屋の四女で、看護婦の衣装に憧れ