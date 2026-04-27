元モーニング娘。でタレントの後藤真希（40）が27日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。ポップコーンの絵文字を添えた後藤。TOHOシネマズの特大ポップコーンを抱えるキュートな姿をアップした。ファンからは「デカい！」「すご笑笑」「美味しそう」「くいすぎーw」「ゴマキ顔小さ過ぎてポップコーンが巨大に見える」「ごっちんこれひとりで食べたの」などのコメントが寄せられた。