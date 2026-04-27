フォークシンガー松山千春（70）が26日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。退任を発表したWBC井端弘和監督にエールを送った。「4月20日のニュースになるんですけど、2023年10月に就任、WBC準々決勝で敗れ、大会連覇ならず。NPBエンタープライズは20日、井端弘和氏が野球日本代表（侍ジャパン）の監督を退任すると発表した」とニュースを読み上げた。「なぁ、そっか。井端、退任か。確かにな、ベネズエ