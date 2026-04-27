海外メディア＆記者が報道6月のサッカー北中米ワールドカップ（W杯）開幕が刻一刻と迫る中、日本とグループリーグで同居するオランダに悲報が舞い込んだ。23歳MFシャビ・シモンズ（トッテナム）が大怪我を負い、W杯欠場を余儀なくされることが判明。まさかの悲劇に、ネット上の日本ファンからは同情の声も漏れた。シモンズは25日（日本時間26日）に行われたプレミアリーグのウルヴァーハンプトン戦で相手選手と競り合った際に