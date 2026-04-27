全日本選手権柔道日本一を決める全日本選手権が26日、東京・日本武道館で行われた。初優勝したのは田嶋剛希（パーク24）、準優勝は村尾三四郎（JESエレベーター）。24年世界選手権90キロ級優勝の田嶋が、昨年の同級優勝者の村尾から終了間際に技ありを奪った。100キロ超級、100キロ級と上から数えて3番目、90キロ級新旧世界王者が、体重無差別で争う大会で「真の日本一」を争った。例年とは景色の違う決勝戦だった。恒例の4月2