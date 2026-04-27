本拠地カブス戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地カブス戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数3安打1打点、1本塁打1四球で6-0の勝利に貢献した。先発した25歳の左腕ジャスティン・ロブレスキー投手が6回4安打無失点の好投。無傷の4勝目を挙げた。今季の防御率は1.50。先発時に限れば0.69と抜群の安定感を発揮している。日本のファンからも称賛が相次いだ。四球4つと苦しみつつも、しっかりゼ