俳優・堤真一主演のＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（日曜・午後９時）の第３話が２６日に放送され、世帯平均視聴率が８・５％を記録したことが２７日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）初回は９・４％でスタート。第２話は８・７％。今回は前回から０・２ポイント微減。個人視聴率は５・０％だった。同ドラマはパラスポーツの車いすラグビーが舞台。堤が演じるのは“天才すぎる”頭脳と知識を持ち合わせた大