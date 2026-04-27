◆米独立リーグダブルヘッダー第１戦ランカスター０―１３ロングアイランド（２６日、米ペンシルベニア州ランカスター＝ペンメディシンパーク）米大リーグで２０年にサイ・ヤング賞受賞経験があり、ＤｅＮＡでもプレーしたトレバー・バウアー投手（３５）が２６日（日本時間２７日）、米独立リーグのロングアイランド・ダックスで、ランカスター・ストーマーズとのダブルヘッダー第１試合でノーヒットノーランを達成した。