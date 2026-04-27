タレントの鈴木奈々が手作り弁当を披露した。鈴木は２６日に自身のインスタグラムを更新。「お父さんにお弁当作りました」と報告し、「おかずは、エビチリと焼肉炒めと甘い卵焼きとウインナーですミニトマト買ったのに入れるの忘れたーエビチリ賞味期限切れそうだったから使えてよかったエビチリは冷凍食品だよんご飯の上には海苔のふりかけをかけました！」と弁当の中身を紹介。綺麗に詰められた写真を公開し、「お父さ