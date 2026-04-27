卓球の世界選手権団体戦（２８日〜５月１０日）日本代表が２７日、開催地の英国・ロンドンに向けて出発。女子で世界ランク５位のエース格・張本美和（木下グループ）は出国前の羽田空港で取材に応じ、「前回は（２位で）貴重な経験をさせていただいて、今後の卓球人生につなげないといけないと思います。今回は金メダルだけを目指して、チーム全員で頑張って行きたいです」と意気込んだ。日本女子は１９７１年大会以来、５５年ぶ