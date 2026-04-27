レアル・ソシエダはラージョと3-3のドロースペイン1部レアル・ソシエダは現地時間4月26日、ラ・リーガ第32節でラージョ・バジェカーノとアウェーで対戦し、3-3で引き分けた。負傷復帰後2試合連続の先発出場となった日本代表MF久保建英だったが、見せ場を作れず現地メディアからは厳しい評価が下されている。上位進出を狙うソシエダは、敵地での一戦に臨んだ。試合はFWミケル・オヤルサバルの2得点やFWオーリ・オスカールソンの