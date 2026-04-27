「リング」のハリウッド版「ザ・リング」(2002年)などに出演した女優のナオミ・ワッツが、新作映画「Margot + Rudi」で伝説的バレリーナのマーゴ・フォンテインを演じる。ダンス界の「伝説」を描いた「衝撃的な実話」を基にしたとされるアンソニー・ファビアン監督による新作ロマンチックドラマに向けては、ハンブルク・バレエ団プリンシパルのアレクサンドル・トルーシュの出演も決定している。 【写