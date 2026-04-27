33歳のときに10万人に1人の難病「脳動静脈奇形」を発症した、俳優の間瀬翔太さん（40）。【写真】手術後に左目の周りなどが腫れてしまった痛々しい姿の間瀬さん。病室を訪れた“よく似た”母親とのツーショットもレコーディング中に急激な頭痛に襲われ、自分がどこにいて何をしていたかがわからなくなり、即日入院。開頭手術を経て一命をとりとめたものの、現在も後遺症であるてんかん・記憶障害と戦っている。生まれつき抱え