−−今回のアルバムのクレジットからはJINの名前が外れている。「JINは当時ソロツアーの日程を並行しており、作業に合流した時にはすでに曲作りの相当部分が進んでいた状態だった。その後、テスト録音などアルバムの準備過程には参加したが、最終的にクレジットに含まれる形での作業には至らなかった」−−『Body to Body』に入った「アリラン」はどう選んだのか。「メンバーたちが直接歌うか、名唱が別途録音するかなど、さまざま