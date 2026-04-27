記事ポイント『BLACK LAGOON』のレヴィがPVCスタチューシリーズ【DIGSTA】に登場ソードカトラスやショルダーホルスター、デニムショートパンツまで精密に再現DIG公式オンラインストア購入特典として差し替えフェイスパーツが付属ディーアイジーから、漫画『BLACK LAGOON』のキャラクター「レヴィ」を立体化したフィギュアが登場。二挺拳銃を構えるしなやかなポーズと、鋭い表情が印象的なPVCスタチュー。発売は2026年10月予定、全