米ビルボード「HOT 100」1位、「Billboard 200」で3週連続1位、日本ゴールドディスク「トリプル・プラチナ」（アルバム累計出荷枚数75万枚以上）認定獲得、韓国歌手として最多規模のワールドツアー完売を記録……。先月20日、3年9カ月の空白期間を経てカムバックしたBTS（防弾少年団）が打ち立てた記録だ。BTSのカムバックアルバム『ARIRANG』の制作全般を統括したBIGHIT MUSICのキム・ヒョンジョン副代表（VP）に、最近ソウルにあ