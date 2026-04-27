記事ポイント鯨椅子projectが舞台『THE WINDS OF GOD』を2026年8月に東京・大阪で上演男性メインキャスト、特攻隊員役、女性メインキャスト、女性アンサンブルなどを募集応募締切は2026年5月1日(金)23:59、参加費無料のキャストオーディション奈良を拠点に演劇制作を行う「鯨椅子project」が、舞台『THE WINDS OF GOD』のキャストオーディションを開催。今井雅之氏が生涯をかけて演じ続けた代表作を、2026年8月に東京・大阪で上演