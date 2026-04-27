フランス・ベルクで国際的な「たこ揚げ」の祭りが行われ、海の生き物や人気キャラクターなどの色とりどりのたこが大空を舞った。この祭りでは、世界各国から代表が集まり、“空中ダンス”を競う世界たこ杯も開催される。愛好家の撮影から進化39年続く国際フェスフランス・ベルクで撮影されたのは、大空を気持ちよさそうに泳ぐ、海の生き物たち。開催されていたのは、たこ揚げ祭りだ。きれいに隊列を作って飛ぶものや人気アニメの