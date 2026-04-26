とちぎテレビ 韓国の食文化や伝統などを学ぶことができるイベントが２６日、宇都宮市で開かれました。 「とちぎ韓流フェスティバル」は、日本と韓国の交流をさらに深めようと、在日韓国人などで組織する在日本大韓民国民団栃木県地方本部が毎年開いていて、今年で６回目です。 会場となった宇都宮市中心部にある、オリオンスクエアには、韓国料理の屋台やキッチンカーおよそ１５店舗がずらりと並びました。 イ