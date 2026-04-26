とちぎテレビ 小山市の釣り堀が開園から５周年を迎え、２５日と２６日の２日間、来場者への感謝を込めた記念のイベントを行いました。 小山市にある釣り堀、「Ｏｙａｍａ Ｗａｔｅｒ Ｐａｒｋ 遊水園」は、２０２１年５月２日に開園し５月に５周年を迎えます。 釣り堀には、多くの家族連れや釣り人たちが詰めかけ、日光市で生産されているブランドマス「イタダキマス」などの釣りを楽しんでいました。 施設では、釣っ