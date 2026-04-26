とちぎテレビ 宇都宮市で行われている３人制バスケットボール・３ｘ３のワールドツアーの開幕戦が２６日、最終日を迎え、決勝トーナメントが行われました。 宇都宮二荒山神社のふもとにつくられた特設コートを会場に行われた、３人制バスケットボールのクラブチーム世界一を決めるワールドツアーの開幕戦。開催都市枠として出場した宇都宮ブレックスは２５日に行