アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた協議について、イラン側が「話したければ電話してくればいい」と述べ、アメリカ側が主導権を握っていると強調しました。トランプ大統領は26日、FOXニュースの電話インタビューに応じ、イランとの戦闘終結に向けた協議について、「主導権はわれわれが握っている。（イランが）話したければこちらに来るか電話してくればいい。電話があるのだから」と述べ、アメリカ側が主導