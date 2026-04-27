ミスタードーナツは、新商品『サクぽふん』全2種をきょう27日から期間限定で発売する。外側のサクサクとした食感と、中の軽やかな“ぽふん”とした口当たりを組み合わせた新感覚のエアリードーナツで、台湾ドーナツをヒントに開発された。【画像】ぜったい食べる…ミルクシュガーがたっぷの「サクぽふん」『サクぽふん』は、外側のサクサクとした歯ざわりと、中のふんわり軽い口当たりが同時に楽しめる点が特徴だ。この独特の