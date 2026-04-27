東京電力ホールディングスは、5年務める小林会長が退任し、後任に官民ファンド・「産業革新投資機構」の横尾敬介社長を招く人事案を固めました。関係者によりますと、東京電力は2021年から会長を務めた元経済同友会代表幹事の小林喜光氏が退任し、後任に「産業革新投資機構」＝JICの横尾社長を招く方針を固めました。横尾氏は、今のみずほ銀行の前身の一つの日本興業銀行出身でみずほ証券のトップを務めたほか、財界では経済同友会