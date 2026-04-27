第3子を妊娠中のフリーアナウンサー・本仮屋リイナ（35）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ふっくらおなかの最新ショットを披露した。「『もっと写真残しておいた方がいいよ！！！』と、私より張り切って写真を撮ってくれる姉」と書き出すと、チェックのノースリーブワンピース姿で愛犬を連れて歩く自身のショットや、室内でおなかに手をやり笑顔を見せるショットをアップ。「昨日の投稿の写真も、この投稿写真も」