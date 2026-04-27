２８日放送のテレビ東京系鑑定バラエティー番組「開運！なんでも鑑定団」（火曜、後８・５４）で「億超え」の衝撃鑑定額が出たことが２７日、分かった。今回の依頼人は、深刻な入園者減少に悩む「京都府立植物園」の職員。園の起死回生を願い、１００年前に寄贈されたという「世界に数組しかないお宝」の鑑定を依頼した。しかし、事前にＡＩで鑑定させたところ、表示された結果はまさかの「ニセモノ」だった。放送３３年目に