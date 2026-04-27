お笑い芸人カンニング竹山（55）が27日、Xを更新。16年に44歳で亡くなったタレントの前田健さんの命日を迎え、故人をしのんだ。竹山は「昨日はまえけんの命日であった」と言及。「私は昼酒のロケをしていた。だから一生懸命酒を呷った」と振り返り、「親友よまた飲もう。まえけんはコーラで」と思いをはせた。前田さんは、松浦亜弥のモノマネでブレーク。16年4月24日、都内の路上で突然倒れて意識不明に。2日後の26日に虚血性心不