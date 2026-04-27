北海道で27日朝早く、震度5強を観測する地震がありました。気象庁は4月20日に起きた地震との関連はないとしていますが、今後1週間程度、同じ規模かそれ以上の地震に注意するよう呼びかけています。27日午前5時23分ごろ、十勝地方南部を震源とした強い地震があり、震源の深さは約83km、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されています。この地震で震度5強が、北海道浦幌町、震度5弱が、新冠町、震度4以下を東北地方や関東地