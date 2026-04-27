元NGT48でタレントの中村歩加（27）が、27日までにXを更新。写真集カットを公開した。30日にファースト写真集「あゆたろう」を発売する中村は「よく見ると、見えます」と、シースルー衣装からビキニがのぞく写真集カットをアップした。インスタグラムにも、沖縄で撮影されたオフショットを投稿した。フォロワーからは「え、犬がですか？」「よく見ると、見えます」「よく見たいと思います」「眩しすぎて何も見えない」「本気出して