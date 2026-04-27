キリンビール福岡工場は4月13日、朝倉警察署と連携し春の全国交通安全運動が行われる期間に合わせて同社の従業員向けに「飲酒運転通報訓練（実践型セミナー）」を実施し35人が参加した。飲酒運転を「しない」という意識啓発にとどまらず、飲酒運転が疑われる場面に居合わせた際に迷わず通報する行動につなげることが目的。当日はエリアにおける飲酒運転の現状や通報の抑止効果、判断のポイントについて解説を受けた後、飲酒運