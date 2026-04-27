美容ライター、コスメコンシェルジュの斎藤明子です。今回は、盛り耐性アリorナシ、大人顔or子供顔といった顔のタイプ別に、2026年初夏の新色を使ったそれぞれに似合うカラーメイクをご提案します。【詳細】他の記事はこちら2026年初夏のメイク＆配色トレンドをチェック！ミュート系のベージュやウォーム系ブラウンのベーシックなアイシャドウが、引き続き人気の主流となっていきそうな2026年。さらに、ピンクやコーラルをプラスし