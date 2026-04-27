少量の水分を持ち歩くのに便利なミニボトル。持ち歩きに便利な一方で、洗うのが難しく、キレイを保つのが大変でした…。そこでおすすめしたいのが、ダイソーのミニサイズのボトル洗いスポンジ。まさにこのサイズが欲しかった！というスリムな大きさで、お手入れがグッとしやすくなりますよ。早速チェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニボトル洗いスポンジ価格：￥110（税込）対応サイズ（約）：