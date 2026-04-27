ダイソーで思わず二度見！ユニークすぎる見た目の『センサーライト（うんち）』は、大人でもつい買ってしまう不思議な魅力のアイテムです。哀愁ただよう表情と柔らかな光で癒やし効果も抜群。振動センサーで明るさ調整ができるなど機能面も優秀です。遊び心と実用性を兼ね備えた、500円とは思えない注目のライトですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：センサーライト（うんち）価格：￥550（税込）電圧（約）：4.5V最大