靴のお手入れで大変なのが、水切りと乾燥。なかなか乾かなくて、必要な時に履けなかったということありませんか？そこでぜひ手に取ってほしいのが、ダイソーのシューズハンガー。使わないときはコンパクトに、干すときは効率的に干せる形になってくれるスグレモノなんです。これは買わない手はないですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折り畳みシューズハンガー価格：￥110（税込）サイズ（約）：折り畳み時 7×30×2