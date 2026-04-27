全日本空輸（ANA）は、「ANA SUITE LOUNGE（ANAスイートラウンジ）」に、ダイソンの新製品ドライヤー「Dyson Supersonic Travelヘアドライヤー」を設置する。「Dyson Supersonic Travelヘアドライヤー」は、現行の「Dyson Supersonicヘアドライヤー」と比べて本体を32％小型化し、質量を25％軽量化した。ハンドバッグや機内持ち込み用手荷物にも収まる大きさとし、世界各地で同じ感覚でスタイリングできるよう、ダイソンとして初め