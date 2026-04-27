ヘアドライの際に使うことで、髪の毛が乾きやすくなるヘアブラシ。時短できるのは嬉しいのですが、サイズがちょっと大きいなと思うこともありました。そんなことを思いながらセリアをパトロールしていると、珍しい8の字型のヘアブラシを発見。髪の毛が乾きやすいだけでなく、コンパクトサイズで持ち運びにも便利です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：髪が乾きやすいピンヘアブラシ価格：￥110（税込）サイズ（約）：16×