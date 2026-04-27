歌手のアグネス・チャン（70）が27日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露し反響を呼んでいる。アグネスは「今日は姉の誕生日。今夜は親戚が集まって祝いました。いつも応援してくれて、励ましてくれる姉です。お誕生日おめでとう！」とつづり、姉との2ショットを投稿。「これからも元気で思い切って楽しい日々を過ごしてくださいね。そしてもっともっとたくさんお誕生日を一緒にお祝いしたいです