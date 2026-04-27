2人一組で争う米男子ゴルフのチューリッヒ・クラシックは26日、ルイジアナ州エーボンデールのTPCルイジアナ（パー72）で最終ラウンドが行われ、一つのボールを交互に打つフォアサムで、23位から出た金谷拓実、ウィリアム・マウ（米国）組は70で回り、通算21アンダーの267で26位だった。首位スタートの英国のフィッツパトリック兄弟が71で回り、通算31アンダー、257で優勝した。（共同）