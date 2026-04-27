核軍縮について協議するNPT＝核拡散防止条約の再検討会議を前に、アメリカ・ニューヨークで26日、被爆者らが核兵器の廃絶を訴えました。このデモは、日本のNGO団体がNPTの再検討会議に合わせて開催したもので、日本の被爆者や広島・長崎の高校生らも参加しました。参加者は会議が開催される国連本部前まで行進し、「ノーモア・ヒバクシャ」などと訴えました。日本被団協事務局長・濱住治郎さん「NPT条約が、そのあり方が問われる分