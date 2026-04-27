なんで私がプロ野球選手に!?阪神・湯浅京己（後編）前編：マネージャー転身から始まった阪神・湯浅京己の波乱万丈すぎる野球人生＞＞中編：湯浅京己は背番号のないユニフォームを着て甲子園練習で快投＞＞今となっては意外な事実だが、湯浅京己は強い東京六大学志望を抱いていた。「父（栄一／法政大出身）が東京六大学でやっていたので、自分も大学に行くなら六大学しか考えていませんでした」そこで進学先候補として浮上した