なんで私がプロ野球選手に⁉︎阪神・湯浅京己（中編）前編：マネージャー転身から始まった阪神・湯浅京己の波乱万丈すぎる野球人生＞＞聖光学院監督の斎藤智也は、湯浅京己の投球練習を初めて見た時の衝撃が忘れられないという。「ずっとマネージャーをやっていて、トレーニングをしていないんだから、選手としての貯金はまったくのゼロでしょう。でも、いきなりとてつもないボールを投げていたもんね。フィジカル、