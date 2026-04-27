中日は27日、7月10日の広島戦で山崎育三郎さんのゲスト出演決定を発表した。同日は「ブルーサマーフェスティバル 2026」として開催。山崎さんは試合前のセレモニアルピッチ、ミニライブに登場する。▼ 山崎育三郎さんコメント「中日ドラゴンズのセレモニアルピッチ、そして歌唱という貴重な機会を頂けることを大変光栄に思っています。歴史あるバンテリンドーム ナゴヤのマウンドに立たせて頂けること、そしてファンのみなさん