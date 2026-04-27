なんで私がプロ野球選手に⁉︎阪神・湯浅京己（前編）「過去に僕が湯浅と接していたのは事実ですが、『僕が育てた』という気持ちは１ミリもありません。今は僕の手から離れて、あれだけビッグな選手になっているのですから。『僕なんて......』というのが本音です」大阪府で会社員をしている岩永圭司は当初、取材に対して消極的だった。岩永はかつて聖光学院（福島）でコーチを務め、湯浅京己（あつき／阪神）を指導