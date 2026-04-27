ＦＭＷＥは２７日、５月５日大阪・堺市の大浜相撲場で開催される「なくそうイジメ！ＦＭＷＥ地方応援プロレスｉｎ堺・第４回・堺超革命！電流爆破プロレス」のメインで実施される電流爆破の試合形式を発表した。メインイベントは「有刺鉄線電流爆破バット＋電流爆破イス＋有刺鉄線ボード地獄デスマッチ時間無制限１本勝負」で行われる。これまでＦＭＷＥは、地雷爆破、ノーロープ有刺鉄線電流爆破など、大浜相撲場に様々