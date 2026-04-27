モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」。今やコンビニや駅など、街中のいたるところで見かけるこのサービスから、ついに初の公式マスコットキャラクターが誕生した。その名も「Chapopo(以下、チャポポ)」である。スマホ時代の社会的インフラとして確固たる地位を築いたCHARGESPOTが、なぜ今“キャラクター”という新たな価値を必要としたのか。開発チームの中心人物である莫緯彦さんに、その経緯と舞台裏を詳しく