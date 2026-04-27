若林踏さん。今月は千街晶之さんらとの共著「道玄坂上ミステリ監視塔」（ｂｌｕｅｐｒｉｎｔ）も出たミステリーやホラーといったジャンル小説の歴史を概観する書籍が相次いでいる。いずれも先行研究を踏まえ、令和の読者に過去の名作への扉を開く労作だ。ミステリー３１作家、社会背景を交え考察ミステリ評論家、若林踏さんの「日本ミステリ新世紀ＭＡＰ」（実業之日本社）は、この四半世紀のミステリー小説の潮流を一望する