【書評】『超改訂版 すみません、金利ってなんですか？』／小林義崇・著／サンマーク出版／1650円【評者】加谷珪一（経済評論家）お金のことにまったくといってよいほど知識がない若手編集者が、国税庁出身で金融に詳しいライターである著者に、お金に関するストレートな疑問をぶつけるというスタイルの本。6年前に出版されたものだが、近年、著しく進むインフレや金利上昇を受けて、内容をアップデートした改訂版が本書である。