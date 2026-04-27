【書評】『中立という選択肢エーモン・デ・ヴァレラとアイルランドの第二次世界大戦』／小関 隆・著／人文書院／2750円【評者】辻田真佐憲（近現代史研究者）中立という言葉はときに甘美に響く。現在のような国際情勢にあってはなおさらだ。われわれは世界の紛争から距離を置き、平和と繁栄を享受できないのか。本書は、第二次世界大戦中に中立を貫いたアイルランド（当時の国号はエール）と、その首相デ・ヴァレラの決断を