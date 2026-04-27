放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。その高田氏の出身大学に、あの人気漫才コンビのツッコミ担当が47歳での進学を発表して話題になっている。＊＊＊「ヤホーで調べまして、コーモン見えても」「こう見えても、な」こんな事を言っている漫才協会会長が塙で相方が土屋。?ナイツ?は二人共?のぶゆき?という名前が