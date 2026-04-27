ヤマハのオーディオインターフェース「URX22」 今年1月のNAMM Showでローランド、コルグ、ヤマハ、フェンダースタジオなど、大手メーカーがこぞってオーディオインターフェイスを発表したことは以前にも紹介した通り。 その中でも目玉といえたのがヤマハの「URXシリーズ」だ。 DSPを搭載するとともに、4.3インチという大きなタッチスクリーンを搭載